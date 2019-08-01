 مصور أمريكي يصدر كتابا عن أكثر اللحظات الكارثية في حفلات الزفاف - بوابة الشروق
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مصور أمريكي يصدر كتابا عن أكثر اللحظات الكارثية في حفلات الزفاف

واشنطن - أ ش أ:
نشر فى : الخميس 1 أغسطس 2019 - 12:52 م | آخر تحديث : الخميس 1 أغسطس 2019 - 12:52 م

أصدر إيان والدن المصور الأمريكي، كتابا مصورا عن أكثر اللحظات الكارثية في حفلات الزفاف التي قام بتغطيتها على مدار 15 عاما.

وقال والدن إن حفلات الزفاف هي نقطة الذوبان بين المشاعر والحقيقة وبين السعادة والحزن، مؤكدا أنه تعلم من فن التصوير كيفية اختيار المواقف واللحظات المثيرة وأنه مازال يتعلم حتى اليوم.

وأضاف -عن الكتاب الذي يحمل عنوان "أنا لست مصورا لحفلات الزفاف"- أنه تعمد اختيار لحظات حرجة مثل تمزق سروال العريس أو حالة الفوضى التي شهدتها حلبة الرقص وغيرها لتكون الموضوع الرئيسي لكتابه.

ويرى والدن أن الكتاب يركز على لحظات تنطوي على عفوية وحيوية ومرح؛ مما يجعله أشبه ما يكون بكتاب وثائقي.

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