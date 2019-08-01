إيران: العقوبات ضد ظريف هي ذروة التناقض لدى المسؤولين الأمريكيين

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، إن ذروة التناقض لدى القادة الأمريكيين، تتمثل في فرضها عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رغم اعتبار واشنطن أنه لا يمثل بلاده.

ونقلت وكالة أنباء (تسنيم) الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، قال فيها إن "ذروة التناقض والحماقة لدى المسؤولين الأمريكيين تتمثل في أنهم بينما لا يعترفون بأي دور لظريف في السياسة الخارجية الإيرانية، يفرضون عليه العقوبات".

وأشارت الوكالة إلى أنه في إطار الضغوط الأمريكية المتواصلة على طهران، أعلن مسؤول رفيع بالبيت الأبيض، أمس الأربعاء، فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تشمل تجميد أصول ومحاولة الحد من رحلاته الدولية.

ومن جانبه، قال ظريف إن العقوبات الأمريكية جاءت لكونه يمثل "تهديدا" لجدول أعمالها، مؤكدا أنها لن تؤثر عليه أو على أسرته.