مصادر يمنية: الأمم المتحدة تعلق أنشطتها الصحية في صنعاء نتيجة النهب الحوثي

كشفت مصادر يمنية أن مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن علق مشاريعه وأنشطته الصحية في العاصمة صنعاء بسبب اختفاء أجهزة ومعدات صحية نهبها الحوثيون.

وأوضحت المصادر - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - أنه سيتم التحقيق في قضية اختفاء أجهزة ومعدات طبية قدمها الصندوق ومنظمة الصحة العالمية دعما لمستشفيي الكويت والسبعين بأمانة العاصمة صنعاء.

ورجحت المصادر بأن عددًا من الأجهزة التي تمت مصادرتها من مستشفيي (السبعين والكويت) الحكومية تم العثور عليها في مستشفى العلياء الدولي ومستشفى نيو ماكس اللذين تعود ملكيتهما لقيادات حوثية بارزة.