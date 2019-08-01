روسيا: الوضع الإنساني الصعب لا يزال قائما في مخيمي الركبان والهول بسوريا

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم /الخميس، إن الوضع الإنساني الصعب لا يزال قائما بمخيمي الركبان والهول في سوريا.

وقالت زاخاروفا، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، "لا يزال الوضع الإنساني الصعب في مخيمي الركبان والهول قائما، على الرغم من الإشارات المشجعة التي يرسلها الممثلون الغربيون بانتظام، فإن الوضع هناك لا يتغير إلى الأفضل".

وأشارت إلى أنه بعد إجلاء المدنيين من مخيم (الركبان)، تحولت المناطق إلى "مستعمرات للإرهابيين الهاربين وعائلاتهم".

وأوضحت المتحدثة أن "الظروف المعيشية التي لا تطاق تزيد من تطرف السكان المتبقين في الركبان والهول، ونتيجة لذلك، هناك تهديد حقيقي لفرارهم من المخيمات والانضمام إلى صفوف خلايا داعش الإرهابية السرية و"الخلايا النائمة" في سوريا والعراق".

يذكر أن مخيم الركبان، الذي يقيم فيه، وفقا للأمم المتحدة، أكثر من 50 ألف لاجئ، تم إنشاؤه عام 2014، في المنطقة الحدودية مع الأردن من الجهة السورية، للاجئين السوريين، على طول 7 كيلومترات، بين سوريا والأردن.