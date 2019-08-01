أظهر تقرير شهري صدر اليوم الخميس تراجعا كبيرا للإنفاق على مشروعات التشييد العامة في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي، وهو ما أدى إلى تراجع حاد للإنفاق على مشروعات التشييد في أمريكا بشكل عام.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن إنفاق قطاع التشييد تراجع خلال يونيو الماضي بنسبة 3ر1% شهريا إلى ما يعادل 287ر1 تريليون دولار سنويا، بعد تراجعه بنسبة 5ر0% إلى ما يعادل 303ر1 تريليون دولار خلال مايو الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع الإنفاق خلال يونيو الماضي بمعدل 3ر0%، بعد تراجعه بنسبة 8ر0% خلال مايو الماضي وفقا للبيانات الأولية.

وجاء التراجع غير المتوقع في إنفاق قطاع التشييد على خلفية تراجع كبير للإنفاق على مشروعات التشييد العامة بنسبة 7ر3% إلى ما يعادل 1ر324 مليار دولار سنويا.

وأشار التقرير إلى تراجع الإنفاق على تشييد المشروعات التعليمية بنسبة 8ر6% إلى ما يعادل 73 مليار دولار، وتراجع الإنفاق على مشروعات الطرق السريعة بنسبة 4ر6% إلى ما يعادل 9ر101 مليار دولار.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن الإنفاق على مشروعات التشييد الخاصة تراجع خلال يونيو الماضي بنسبة 4ر0% إلى ما يعادل 9ر962 مليار دولار سنويا.

التراجع في الإنفاق على مشروعات الإسكان بنسبة 5ر0% إلى ما يعادل 2ر507 مليار دولار، وتراجع الإنفاق على المشروعات الخاصة غير السكنية بنسبة 3ر0% إلى ما يعادل 7ر455 مليار دولار سنويا.