لم تعلن الأحزاب الكبرى -حتى اليوم الخميس- عن مرشحيها للانتخابات الرئاسية عشية فتح باب الترشح في انتخابات مبكرة هذا العام بسبب وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

وتبدأ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في قبول ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية التي تم تقديمها إلى يوم 15 سبتمبر المقبل بدلا من يوم 17 نوفمبر، يوم غد الجمعة وحتى يوم التاسع من الشهر الجاري.

وقال المنجي الحرباوي المتحدث باسم حركة "نداء تونس" الفائز بالانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2014، إن الحزب ما يزال يبحث إمكانية ترشيح أحد الأسماء من داخل الحزب أو دعم مرشح مستقل من خارج الحزب.

وكان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي فاز بالمنصب في انتخابات 2014 مرشحا عن "نداء تونس" قبل أن توافيه المنية يوم 25 يوليو الماضي، قبل نهاية عهدته الرئاسية بأشهر قليلة.

وأكد قياديون في حزب حركة النهضة الإسلامية، التي تملك أكبر المقاعد في البرلمان، أن الحركة ستكشف عن مرشحها للرئاسية خلال هذا الأسبوع، بعد أن امتنعت عن تقديم مرشح في انتخابات 2014، لكنها لم تشترط أن يكون هذا المرشح من داخل الحزب.

وقال سليم العزابي الأمين العام لحزب "تحيا تونس" الذي يقوده رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إن رئيس الحزب سيكون هو المرشح إلى الانتخابات الرئاسية، لكن قرارا لم يصدر بشكل رسمي حتى اليوم، كما لم يعلن الشاهد عن هذه الخطوة بشكل علني.

وأعلن حزب "التيار الديمقراطي" عن ترشيح رئيسه محمد عبو، فيما سيكون الرئيس السابق المنصف المرزوقي من بين المرشحين بقوة لخوض السباق الرئاسي إلى جانب رجل الأعمال نبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس".

ودفعت وسائل إعلام محلية باسم وزير الدفاع الحالي عبد الكريم الزبيدي الذي ظهر في اجتماع مع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي قبل أيام من وفاته، إلى واجهة السباق، لكن الأخير لم يفصح عن موقفه بعد.

وأفادت هيئة الانتخابات بأنها ستعلن عن قائمة المرشحين المقبولين نهائيا يوم 31 أغسطس الجاري لتنطلق الحملة الانتخابية في الثاني من سبتمبر حتى يوم 13 من نفس الشهر.