ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا خلال الأسبوع الماضي

ارتفع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 27 يوليو الماضي بنسبة طفيفة.

وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية، الصادر اليوم الخميس، إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ الأسبوع الماضي 215 ألف طلب، بارتفاع قدره 8000 طلب عن الأسبوع السابق عليه، حيث كان 207 آلاف طلب وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الطلبات الأسبوع الماضي إلى 214 ألف طلب، مقابل 206 آلاف طلب في الأسبوع السابق وفقا للبيانات الأولية.

كان عدد طلبات البطالة قد انخفض في الأسبوع قبل الماضي إلى أقل مستوى له منذ الأسبوع المنتهي في 13 أبريل الماضي، عندما سجل 193 ألف طلب وكان أقل مستوى له منذ حوالي 50 عاما.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن متوسط عدد الطلبات الأسبوعي، خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا، تراجع إلى 5ر211 ألف طلب، بانخفاض قدره 1750 طلبا عن الأسبوع السابق، عندما بلغ 213250 طلب وفقا للبيانات المعدلة.

وأضافت الوزارة أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة، ارتفع بواقع 22 ألف طلب ليصل إلى 699ر1 مليون طلب، في الأسبوع المنتهي في 20 يوليو الماضي.

وارتفع متوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى مليون و698250 طلبا بارتفاع قدره 750 طلبا عن الأسبوع السابق، حيث كان مليون و5ر697 ألف طلب.

ومن المقرر أن تعلن وزارة العمل الأمريكية غدا الجمعة تقريرها الشهري عن الوظائف في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي.

ويتوقع المحللون إعلان ارتفاع عدد الوظائف بمقدار 164 ألف وظيفة فقط خلال يوليو الماضي، مقابل 224 ألف وظيفة خلال يونيو الماضي، مع توقع استقرار معدل البطالة عند مستوى 7ر3%.