أعلنت السلطات الكونغولية -اليوم الخميس- ظهور ثالث حالة إصابة مؤكدة بفيروس الإيبولا في مدينة جوما، وذلك بالتزامن مع إغلاق الجارة رواندا الحدود بين البلدين.

وتوفي رجل يوم أمس في جوما بعد تأكد إصابته بالفيروس سهل الانتقال من شخص لآخر، وأكدت السلطات اليوم إصابة طفلته "عام واحد"، ذاكرة أنها ثالث حالة إصابة مؤكدة بالمرض في المدينة التي يقطنها نحو مليوني شخص.

وقال أرونا عابدي منسق مواجهة الإيبولا في جوما، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "هناك حالة إصابة ثالثة مؤكدة، طفلة المريض الذي توفي يوم أمس".

وأضاف: "الطفلة الصغيرة ترقد في المستشفى، إلا أن الفيروس قد يكون قاتلا في ظل ارتفاع نسب الوفيات بين الأطفال".

ويصادف اليوم مرور عام على ظهور الوباء، في ثاني أسوأ موجة انتشار له، والتي أودت بحياة أكثر من 1800 شخصا في الدولة الواقعة بوسط آسيا.

وكان قد تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة في منتصف يوليو الجاري، وتوفي المريض بعد فترة وجيزة، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان "حالة طوارئ صحية دولية" بسبب انتشار المرض.

وقبل ظهور المرض في جوما، لم يكن قد تم رصده في مدن كبرى.

وتشهد الدول المجاورة رواندا وجنوب السودان وأوغندا وبوروندي حالة تأهب قصوى.

وقال أوليفييه ندوهونجيري الوزير الرواندي المكلف بمنظمة "مجموعة شرق أفريقيا"، اليوم لـ"د.ب.أ": "لقد أغلقت حكومتنا الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب تفشي الإيبولا".

جدير بالذكر أن جهود مكافحة المرض تواجه صعوبات بسبب القتال في المنطقة، حيث تنشط ميليشيات مختلفة ويتعرض عاملون ومنشآت صحية للاستهداف.