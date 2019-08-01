لغز موت «ملك المقاهي» في الهند

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قالت الشرطة الهندية إنها عثرت على جثة مؤسس ومالك أكبر سلسلة مقاهي في البلاد، بالقرب من نهر على مشارف مدينة مانغالور.

وفُقد، فيجي سيدهارتا، صاحب سلسلة مقاهي "كوفي داي" يوم الاثنين بعد أن أخذ يسير مبتعدا عن سيارته وسائقه.

وقالت الشرطة يوم الثلاثاء إن صيادين عثروا على جثته على ضفة النهر.

وتعرف أفراد من عائلة سيدهارتا على جثته وأكدوا هويته بعد نقل الجثة إلى المستشفى.

وعقدت شركة "كوفي داي إنتربرايز ليميتد" التي يملكها سيدهارتا، اجتماعا طارئا لمجلس الإدارة يوم الاثنين لمناقشة غيابه، وناشدت أصحاب الأسهم في الشركة للتحلي بالشجاعة والقوة.

وقالت الشركة في مذكرة وجهتها إلى البورصة، إن الشركة "تدار باحتراف ويقودها فريق عمل ذو كفاءة عالية" مما يضمن "استمرارية" العمل.

من هو فيجي سيدهارتا؟

لم يكن رجل الأعمال البارز، البالغ من العمر 59 عاما، والذي وصفته وسائل الإعلام المحلية بأنه "دمث" و "عصامي"، مولعا بالأضواء.

ولد لعائلة من أصحاب مزارع البن، لكن شركته الأولى كانت شركة استثمار. وقد استخدم الأرباح التي حققتها شركته للدخول في تجارة البن، حسب وكالة "بي تي آي" الإخبارية.

وقد استلهم فكرة فتح سلسلة من المقاهي من خلال محادثة مع أصحاب سلسلة المقاهي الألمانية "تشيبو". وافتتح أول مقهى لسلسلة "كوفي داي" في مدينة بنغالور في عام 1996، واجتذب الزبائن من خلال تقديم خدمة الإنترنت المجانية.

ورأى سيدهارتا السلسلة تزدهر لتصبح واحدة من أكبر العلامات التجارية في البلاد. وظلت مُنافسة حتى لعلامات تجارية عالمية مثل سلسلة "ستاربكس".

وقال الدكتور "إس إم كافيرابا"، نائب رئيس مجلس الإدارة السابق لـ"مجلس القهوة الهندي": "مما لا شك فيه أن سيدهارتا مسؤول بشكل فردي عن زيادة استهلاك القهوة المحلية في الهند. ففي تلك الأيام كنا نعتمد اعتمادا كليا على سوق التصدير ولوائحها المرهقة لبيع القهوة".

ماذا نعرف عن اختفائه؟

كان سيدهارتا مسافرا إلى مانغالور مساء الأحد، وفي الطريق طلب من سائقه إيقاف السيارة على جسر فوق نهر نترافاتي على مشارف المدينة.

وقال سائقه للشرطة إن سيدهارتا خرج من السيارة وأخبره أنه يريد المشي. كما أمره أن يوقف السيارة في مكان محدد.

وعندما لم يعد سيدهارتا بعد نصف ساعة، اتصل سائقه بهاتفه المحمول ليجده مغلقا.

وأبلغ السائق الشرطة التي جمعت فريقين وفتشت النهر يومي الأحد والاثنين.

إلى أن عثر صياد على جثته صباح الثلاثاء.

لماذا أثارت رسالته إلى مجلس الإدارة جدلا؟

يقول سيدهارتا في الرسالة إنه كان مديونا وإنه "فشل في إنشاء نموذج الأعمال المربح الصحيح على الرغم من بذل قصارى جهده".

وقد حملت الرسالة توقيعه ونشرتها شركته كما قدمتها للبورصة. ومنذ ذلك الحين عُممت على نطاق واسع.

وأخبرت الشرطة بي بي سي أن عائلته أكدت على أنه كتب تلك الرسالة.

وقال سيدهارتا في الرسالة "أنا المسؤول الوحيد عن كل الأخطاء، وكل معاملة مالية هي مسؤوليتي، لم أكن أنوي خداع أو تضليل أي شخص، لكني فشلت كرائد أعمال".

وكان سيدهارتا يتهم المدير العام السابق لإدارة ضريبة الدخل بمضايقته، مما أدى إلى "أزمة سيولة خطيرة"، حسب قوله.

لكن قسم ضريبة الدخل نفى هذا الادعاء وشكك في صحة الرسالة، قائلا إن التوقيع الذي تحمله لا يبدو مطابقا لتوقيع سيدهارتا على التقارير المالية السنوية لشركته.

وقد شكك مجلس إدارة الشركة أيضا في صحة الرسالة مؤكدا على أنه "سيحقق في الأمر".

ما حجم مقهى " كوفي داي" في الهند؟

تعد مقاهي "كوفي داي" أكبر سلسلة للمقاهي في الهند، إذ لديها حوالي 1750 فرعا في جميع أنحاء البلاد وبعض الفروع الدولية، مثل فرع ماليزيا ونيبال ومصر.

لكن تقارير وسائل الإعلام المحلية أفادت بأن معدل التوسع قد تباطأ بشكل ملحوظ على مدى العامين الماضيين بسبب المنافسة المتزايدة.

وأفادت صحيفة "إيكونوميك تايمز" المحلية أنه كان يُجري محادثات مع شركة كوكاكولا لبيع شركته لها بمبلغ 1.45 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي لم يؤكده رسميا أي من الجانبين.

وقال خطاب سيدهارتا إن السلسلة تعاني من مشاكل مالية بسبب الديون والضرائب وإعادة شراء الأسهم.

وقد انخفضت أسهم الشركة بنحو 20 في المئة منذ الإبلاغ عن اختفاء هارتا.