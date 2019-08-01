مصدر عسكري يعلن وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد السورية

أعلن مصدر عسكري سوري اليَوم الخميس، وقف إطلاق النار في مناطق خفض التصعيد في ريفي حماة وإدلب اعتبارًا من منتصف ليل الخميس - الجمعة.

وكشف المصدر العسكري، بحسب صفحات على مواقع التواصل تابعة لوزارة الدفاع السورية "عن الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتبارًا من ليل هذا اليوم، شريطة أن يتم تطبيق اتفاق سوتشي الذي يقضي بتراجع الإرهابيين بحدود 20 كيلومترا بالعمق من خط منطقة خفض التصعيد بإدلب وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة".

وتم الاتفاق على منطقة خفض التصعيد بموجب اتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا في نهاية شهر سبتمبر الماضي، وتتبادل فصائل المعارضة والقوات السورية الاتهامات حول خرق الاتفاق، وأطلقت القوات السورية عملية نهاية شهر مايو الماضي، وسيطرت على عدد من البلدات والقرى في ريف حماة، سقط خلالها مئات القتلى والجرحى من الجانبين، ونزح أكثر من 300 ألف شخص من مناطق ريف حماة وإدلب.