تراجع أرباح «إنفنيون تكنولوجيز» الألمانية خلال الربع الثالث من 2019

أعلنت شركة صناعة أشباه الموصلات الألمانية "إنفنيون تكنولوجيز"، اليوم الخميس، تراجع أرباحها خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي إلى 224 مليون يورو، بما يعادل 0.20 يورو للسهم الواحد مقابل 271 مليون يورو، بما يعادل 0.24 يورو للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت أرباح السهم الواحد بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 0.23 يورو مقابل 0.24 يورو خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.

في المقابل، زادت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بنسبة 4% سنويا إلى 2.02 مليار يورو مقابل 1.94 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتتوقع الشركة نمو إيراداتها خلال الربع الأخير من العام المالي بنسبة 1% مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، في حين تتوقع تحقيق إيرادات إجمالية قدرها 8 مليارات يورو خلال العام المالي الحالي ككل، مع هامش ربح يبلغ 16%.