مقتل 8 أشخاص وإصابة 2 في إطلاق نار على سيارة بجنوب شرق المكسيك

قال الادعاء العام في المكسيك إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وأصيب اثنان آخران في إطلاق نار استهدف سيارة ركاب "فان" على طريق سريع في جنوب شرق البلاد اليوم الأربعاء.



ووقع الحادث بالقرب من منطقة "ليمونيز"، على مسافة حوالي 300 كيلومتر جنوب غرب منتج "كانكن" السياحي بولاية "كوينتانا رو".



ووفقا لصحيفة "نوتي كاريبي"، كان منفذو الهجوم يستقلون سيارة "فان" أخرى.



وعثر على جثتين داخل السيارة، وعلى الجثث الآخرى ملقاة على الأرض.



وأطلقت الشرطة المكسيكية عملية بحث عن مرتكبي الجريمة.



وشهدت المكسيك 35 ألف جريمة قتل العام الماضي، وهو أكبر عدد منذ البدء في تسجيل هذه الجرائم في عام 1997. وألقي باللوم في معظم هذه الجرائم على عصابات الجريمة المنظمة.