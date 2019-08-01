 مقتل 8 أشخاص وإصابة 2 في إطلاق نار على سيارة بجنوب شرق المكسيك - بوابة الشروق
الخميس 1 أغسطس 2019 1:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

مقتل 8 أشخاص وإصابة 2 في إطلاق نار على سيارة بجنوب شرق المكسيك

(د ب أ) 
نشر فى : الخميس 1 أغسطس 2019 - 1:25 ص | آخر تحديث : الخميس 1 أغسطس 2019 - 1:25 ص
قال الادعاء العام في المكسيك إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وأصيب اثنان آخران في إطلاق نار استهدف سيارة ركاب "فان" على طريق سريع في جنوب شرق البلاد اليوم الأربعاء.

ووقع الحادث بالقرب من منطقة "ليمونيز"، على مسافة حوالي 300 كيلومتر جنوب غرب منتج "كانكن" السياحي بولاية "كوينتانا رو".

ووفقا لصحيفة "نوتي كاريبي"، كان منفذو الهجوم يستقلون سيارة "فان" أخرى.

وعثر على جثتين داخل السيارة، وعلى الجثث الآخرى ملقاة على الأرض.

وأطلقت الشرطة المكسيكية عملية بحث عن مرتكبي الجريمة.

وشهدت المكسيك 35 ألف جريمة قتل العام الماضي، وهو أكبر عدد منذ البدء في تسجيل هذه الجرائم في عام 1997. وألقي باللوم في معظم هذه الجرائم على عصابات الجريمة المنظمة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك