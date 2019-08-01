انتهت دراسة حديثة إلى أنه من المتوقع أن ترتفع الأجور في ألمانيا بنسبة 3.2%.

واستندت الدراسة التي نُشِرَتْ اليوم الخميس إلى تحليل عقود الأجور الجماعية الموقعة في النصف الأول من العام الحالي والزيادات المتفق عليها في الأعوام السابقة لعام 2019، وقد أجرى هذا التحليل أرشيف تعريفة الأجور لمعهد الاقتصاد والعلوم الاجتماعية التابع لمؤسسة هانز-بوكلر.

وكانت الزيادة في الأجور قد بلغت نحو 3% في عام 2018.

من جهته، قال تورستن شولتن، مدير الأرشيف: "اتفاقيات الأجور في النصف الأول من 2019 تؤكد بوجه عام الاتجاه الذي كان سائدا في العام الماضي والمتمثل في حدوث نمو ملحوظ في الأجور".

وأضاف أن هذا الارتفاع في الأجور حقيقي لأن معدل الارتفاع في الأجور جاء أعلى بشكل ملحوظ من معدل التضخم البالغ حاليا نحو 1.6%، لافتا إلى أن هذا الأمر يمكن أن يعزز الطلب الداخلي في هذه الأزمنة التي تشهد فيها الحالة الاقتصادية تباطؤا.

ونوهت الدراسة إلى أن نسبة الارتفاع في الأجور كانت كبيرة على نحو خاص في بعض القطاعات منها قطاع صناعة المعادن حيث بلغت نسبة الارتفاع 4.1% ثم قطاع صناعة الحديد والصلب بـ3.9% وقطاع الخدمات العامة بـ3.6%.

في المقابل، تدنت هذه النسبة لتصل إلى 2.3% في قطاع تنظيف المباني و2.1% لدى شركة البريد الألماني "دويتشه بوست".