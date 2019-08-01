تثبيت سعر الفائدة في التشيك للمرة الثانية على التوالي

أعلن البنك المركزي في جمهورية التشيك اليوم الخميس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي دون تغيير، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بعد زيادته بمقدار ربع نقطة مئوية في مايو الماضي.

وقرر مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه برئاسة المحافظ المركزي بالإجماع الإبقاء على سعر الفائدة على قروض الأسبوعين عند مستوى 2%، في حين أبقى على سعر الخصم عند مستوى 1%.

ويتوقع البنك استقرار معدل التضخم فوق مستوى 2% خلال الفصول المقبلة، وهو ما يعني أنه سيظل داخل النطاق المستهدف. كما يتوقع البنك بدء تراجع معدل التضخم العام المقبل بفضل تشديد السياسة النقدية وتراجع أسعار السلع والخدمات التي تحددها الحكومة والوصول إلى المعدل المستهدف في النصف الثاني من العام المقبل.

كما يتوقع البنك المركزي التشيكي نمو اقتصاد البلاد خلال العامين المقبلين بأعلى من 6ر2% وهو معدل النمو المتوقع للعام الحالي. ويتوقع البنك أن تساهم كل مكونات الطلب المحلي، ما عدا المخزون، في قيادة نمو الاقتصاد.

في الوقت نفسه، رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي إلى 6ر2% مقابل 5ر2% وفقا للتقديرات السابقة ثم بمعدل 9ر2% خلال العام المقبل وليس بمعدل 8ر2% وفقا للتقديرات السابقة.