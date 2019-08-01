«سيمنس» تعلن تراجع أرباحها الفصلية على خلفية التوترات الجيوسياسية

صرح جو كيزر، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس" الصناعية الألمانية العملاقة، بأن الشركة تتوقع المزيد من التوترات الجيوسياسية في المستقبل، رغم أنه لفت إلى وجود رغبة عامة في الاستثمار.

وتراجعت أرباح الشركة بصورة طفيفة في ربعها المالي الثالث (أبريل إلى يونيو) إلى مليار يورو (1ر1 مليار دولار)، مقابل 1ر1 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم الصراع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين، فإن مبيعات الشركة لهذا الربع ارتفعت بـ4% إلى 3ر21 مليار يورو بدعم من شركتي "سيمنس جاميسا" و"سيمنس هيلثينيرز" التابعتين لها.

إلا أن الشركة، التي تشهد عملية إعادة هيكلة جذرية للتحول من توليد الطاقة إلى الاقتصاد الرقمي، أكدت إلى حد كبير توقعاتها للعام الجاري، حيث تتوقع ارتفاع الإيرادات والأرباح التشغيلية بصورة طفيفة.