مصرع طفل سقط من الطابق السابع بطنطا

شهدت منطقة شارع حسن رضوان، التابعة لمدينة طنطا في محافظة الغربية، الأربعاء، مصرع طفل إثر سقوطه من الطابق السابع بأحد العمارات السكنية.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء سعيد شكري، مدير إدارة البحث الجنائي بورود بلاغ إلى مأمور قسم طنطا من قبل الأهالي بمصرع الطفل "أحمد. م" 4 سنوات إثر سقوطه من الطابق السابع بمنزل بشارع حسن رضوان.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم نقل جثة الطفل إلى مستشفى طنطا الجامعي لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليه، وتم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وتم العرض على النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات وتسليم الجثة لذويه لدفنه.