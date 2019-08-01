وزير الصناعة يعين أعضاء بمجالس إدارات الغرف التجارية لدورة 2023-2019

أصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قرارا بأسماء الأعضاء المعينين بمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ومجالس إدارات الغرف التجارية بمحافظات الجمهورية للدورة 2019 – 2023 ، على أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ولمدة أربع سنوات.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة - في بيان اليوم الخميس - إن القرار يأتي في إطار الحرص على تفعيل دور الاتحاد العام للغرف التجارية خلال المرحلة المقبلة من خلال ضخ دماء جديدة تسهم في استكمال مسيرة التطوير داخل الاتحاد ليتواكب مع المتغيرات علي الساحتين الداخلية والخارجية ،مع التأكيد على أهمية الدور البارز الذي قام به مجلس إدارة وغرف الاتحاد في دورته المنقضية 2015-2019.

وأضافت أن الأعضاء المعينون بمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية شملت حاتم مصطفى زكي طه ، طارق السيد هاشم فايد، هالة محمد كمال الخطيب،محمد عبد الفتاح حسن المصري،عماد مصطفى زكريا عبد الوهاب،ومحمد مصطفى السلاب.

وأشارت إلى أن الأعضاء المعينين بمجالس إدارات الغرف التجارية في محافظات الجمهورية شملت في محافظة القاهرة، كريم محمد محمد عبد المنعم غنيم ،عمرو حسن سليمان،عمرو كمال فتح الله خضر،سامح مصطفى زكي طه،ومحمد سامى عبد الله،ليلى مختار محمد رمضان البيلي،أشرف خضر عثمان أحمد،محمد إسماعيل محمد منظور،محمود محمد السيد حسن،يحيى أحمد على السيد،وأحمد الباشا إدريس عباس.

وتابعت في غرفة الإسكندرية تم تعيين،هشام جمال الدين أحمد حلمي،جابر أنور عبد الله سراج الدين،كرم كردي عبد الفتاح محمد،شريف زكي سعيد مختار الجزيري،أشرف خالد أحمد داود،أشرف إبراهيم منير الجزايرلي،هاني فتحي سعد شمسية،والبديوي السيد محمد على،ومحمود أحمد مرعي عيسى.

وفي غرفة بورسعيد تم تعيين، محمد السيد على حسن سعده، رانيا محمود حسين، عمرو محمد محمد السيد،حسن عزت كامل ناصف،أحمد محمد جوهر جاد الله،رفعت رفعت محمود حميد،حسن محمد حسن أبو طالب،ومحمد سعد محمد مصلح.

وفي غرفة القليوبية تم تعيين،جمال محمد فتح الله السعودي،طلبة رجب طلبة يونس،محمد حسن سويلم سالم ، أحمد محمود شندي علي عطا،عماد إسماعيل زكي محمود شعيب،عبد السلام عبد المقصود سيد عبد السلام،وأيمن فاروق فهمي دميان.

وتم تعيين في غرفة الجيزة،محمد تقي الدين زكى الهواري،عصام سعيد محمود سعيد،جورج زكريا صدره،مجدي محمد مرسي محمد عرابي،هشام سيد أحمد هلال أبو الدهب،ياسر عمر علي عبد الرحمن الأبيض،وشريف صلاح ضيف الله محمد، ومحمد رأفت فهمي شبانة.

و في غرفة الدقهلية تم تعيين، حسن السعيد عبد العزيز القليني،وليد جابر إبراهيم محمد، أحمد عبد الحميد المرسي بنه، محمد ممدوح علي يوسف، أحمد عطيه إسماعيل شرعان، محمد فوزي محمد عطيه، عبد الفتاح عبد الحي محمد مصطفى،و محمد عبد ربه عبد الغني أحمد.

وفي غرفة بني سويف تم تعيين، أحمد محسن مبارك سليم، ربيع محمد محمد سيد،محمود سيد سيد محمد،كريم عيد إبراهيم محمد،إيمان يس سليمان محمد الحميلي،إلياس ممدوح إلياس سعيد،وأبوزيد على عبد اللطيف أبوزيد.

وفي غرفة الفيوم تم تعيين، محمد عمر علي محمد، محمد صلاح عبد الرازق،أحمد سيد عبد العال علي، حمدي سيد حمزة،محسن ربيع عبد النبي، عزت عزيز صموئيل ،وحسن أحمد محمد حسين سليم.

وفي غرفة المنيا تم تعيين، أحمد حسن أحمد أبو الليل،محمد نشأت محمد حسن،أيمن محمد عبد الرحمن،عبد العليم على أحمد عبد العليم،علاء صابر سيد فرغلي، معتز محمود عبد العزيز محمد، ووائل محمد الصغير عمر عبد العال.

وفي غرفة أسيوط تم تعيين،صلاح عبد الله محمد عبد القادر،أحمد محمد عثمان أحمد،بهاء هابيل نصيف شنودة،إيهاب صلاح ثابت علي،أحمد صلاح محمد سيد،ممدوح شلبي صليب جرجس،صلاح أحمد سلامة أحمد،و‘سلام مصطفى أحمد محمد.

وفي غرفة الإسماعيلية تم تعيين،أحمد عثمان أحمد عثمان، مصطفى حسن على أبو حديد عبدالله، عبد الله محمد أحمد إبراهيم خضير،إيهاب زهدي حسن أحمد،علي السيد حلمي السيد،مايكل مقبل نعيم،وآمال محمود إبراهيم إبراهيم.

وفي غرفة دمياط تم تعيين كلا من وليد صلاح مصطفى التمامى، ومحمد على عبده أبو حجازى،وعلى أبو القاسم على مرسال،وحسن جلال حسن شنشن،وأيمن فتحي حسين عمر،ومحمد محمداحمد منسى،والسيد عبد الحميد على شعير،واحمدعبده أحمدأبوشامه.

وفي غرفة البحيرة تم تعيين كلا من دعاء عبد الفتاح نصر قنديل،وياسر تركى محمود إبراهيم العياط،وعبد الله احمد عبد الله تعلب،وعلى سعد على العجوانى، ومحمد محمد سيد احمد الماحى،وعلى سعد على عمار،واسلام جلال على حسن عامر،ووجية رشدى يسي سمبل.

وفي غرفة الغربية، محمود فاروق أحمد عياد، شريف طه على بانوب،وليد أحمد محمود جبر،هشام على السيد الساكت،أحمد إبراهيم الزهار،أمير سعيد عبد الرازق الجمل،إسماعيل على إسماعيل الدريني،ووائل السيد عبد الرحمن شاشة.

وفي غرفة كفر الشيخ،رضا عبد العزيز محمد إسماعيل،السيد محمود السيد عبدالفتاح،أحمد عبد المنعم،عبد الرحمن محمد محمود، فؤاد محمد عبد الدايم عبد الواحد، محمد محمدعباس محمد عيسى، حسن نصر حسن نصر،ورمضان السيد أحمد إبراهيم.

وفي غرفة المنوفية تم تعيين،بشير حمد محمد حمد، أحمد أحمد زكي خضير،طاهر سعيد على حسين،محمد نبوي عامر،عصام محمد احمد جلهوم، محمد طاهر التلاوي،وناجي عوض مسيحه.

وفي غرفة الشرقية تم تعيين، عادل حسن محمد غزاوي،محمد عبد العال محمد عبد العال،بهجت عبد الحميد عبد الحميد عطية نحلة،عمر محمد صبحي دسوقي الشنواني،محمود حسونة محمود حسونة،حسن عبد العزيز على عمر المسلمي،عبد الله حلمي محمد حلمي محمد أبو عيطه،ومحمد احمد السيد الشرقاوي.

وفي غرفة السويس تم تعيين،أيمن كامل عبد المسيح، أمين حسن أمين حسن، أحمد إبراهيم محمود حسين، سعد إسماعيل محمد إسماعيل،مصطفى محمد علي محمود،محمد إبراهيم محسب،وعلي عبد المنعم على عرابي.

وفي غرفة سوهاج تم تعيين،أحمد ماهر عبد العال محمد،محمود خلف محمود حسانين،مصطفى صلاح السيد أحمد،محسن محمود محمد أحمد،حاتم محمد سعد مرسي،أيمن حسني كامل يوسف،أحمد كامل عبد الرحمن يوسف،وماجد عيد حسن علي.

وفي غرفة شمال سيناء تم تعيين، محمد سليم حسن قويدر،شريف مصباح أحمد عابد،أحمد صابر محمد الشريف،محمود مجدي عارف الشعراوي ،أحمد خليل راشد أبو حمده،أحمد علي الدين إسماعيل أحمد،ومحمد يوسف رشاد يوسف.

وفي غرفة جنوب سيناء تم تعيين، محمد سالم حميد سالم،خالد محمد على عبد الرازق،مصطفى محمد إبراهيم فايد،محمد وحيد سيد صالح،ياسر محمد عبد العزيز،محمد إبراهيم موسى سلمان،وهيثم محمد فرج مصطفى أبو عيشة.

في غرفة الوادي الجديد تم تعيين،سومه حسن محمد الشاذلي،عادل محمد إسماعيل،ونبيل وقي مرزيق،خالد حامد عبد الحليم خولي،مصطفى سيد عمر.

وفي غرفة قنا تم تعيين، إسماعيل يوسف مصطفى وشاحي، حمزة محمد حمزة عبد الرحيم، محمد أبو الحسن رمضان العطار، ممدوح رمزي شنودة تواضروس، محمود عبد المنعم حافظ حسن، محمود فوزي رمزي حسانين،وجلال محمد على عفيفي.

وفي غرفة البحر الأحمر تم تعيين، رباب محمد محمد مدني، حاتم عطا الله احمد السيد الدمياطي، عبد الحكيم زكي محمد عبد الغني

،صفون نبيل توفيق خليل، مجدي جاب الله فنحاس محارب،هاجر محمد عبد الرحمن محمد، وعبد الحميد محمد علي أحمد.

وفي غرفة أسوان تم تعيين، أحمد عبد الحافظ محمد عبد الرسول،محمد عثمان صابر عبدة خالد، علاء الدين حسن أحمد سيد،محمد سيد حسين عبد المعطي، محمد محمود محمد عبد المجيد،عصام عبد المنعم أحمد برسي،وسمير بشارة زكي عبد المسيح.

في غرفة مطروح تم تعيين، محمد الديب أحمد عبد الرحيم، طارق عبد الرحمن غيث عبد الحميد، المعتز بالله على رمضان عبد الله

، ياسر خميس سليمان عبد القادر، شريف خليل محمود السنيني، محمد إبراهيم عبد الله على،وعبد المنعم إدريس نصر شعيب.

وفي غرفة الأقصر تم تعيين ، صلاح محمد خليل بدر، جمال عبد السلام متولي،عبد الحكيم عبد الواحد محمود محمود،وسلامة رشيدي سليمان،محمد سمير حسن محمد،وأحمد حمزة صالح حسن.