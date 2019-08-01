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أفادت بيانات تم نشرها اليوم الخميس بتراجع الإنتاج الصناعي في البرازيل في يونيو الماضي، ما يزيد من احتمالات بقاء الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة السالبة للربع الثاني على التوالي.

ووفقا لبيانات هيئة الإحصاء الوطني، فقد تراجع الإنتاج بنسبة 0.6% بالمقارنة بشهر مايو.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن البيانات جاءت أسوأ قليلا من توقعات المحللين الذين توقعوا تراجعا بـ0.5%.

ومن بين 26 قطاعا صناعيا يجري متابعتها، تراجع إنتاج 17 قطاعا في يونيو مقابل الشهر السابق.

ويشمل هذا الآلات والمعدات، والسيارات وقطع غيار السيارات، والمواد الغذائية التي تشكل مجتمعة ما يقرب من ثلث الإنتاج، وتراجعت جميع القطاعات للشهر الثاني على التوالي.

وذكرت بلومبرج أن الثقة في هذا القطاع تراجعت لأدنى مستوياتها منذ انتخابات أكتوبر.