طارق مصطفى لـ«الشروق»: إنجازات المنتخب تحققت على يد شحاته والجوهري

علق طارق مصطفى لاعب الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضرورة الثقة في المدرب الوطني لقيادة المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، وقال مصطفى: "سيادة الرئيس لم يقل ذلك من فراغ، ولكن بسبب المستوى الفني الذي ظهر عليه المنتخب خلال الفترة الماضية في حين أن أفضل انجازات المنتخب الوطني تحققت على يد مدربين مصريين حسن شحاته ومن قبله محمود الجوهري".

وشدد مصطفى على أن اتحاد الكرة يجب أن يختار مدرب يكون يمتاز بالشخصية القوية للسيطرة على الجيل الحالي، وأن يكون لديه القدرة على اختيار اللاعبين لأن الفترة الحالية هناك ندرة في اللاعبين المميزين، وهي مشكلة ستواجه الجهاز الفني الجديد عليه أن يبحث جيدا عن اللاعبين المميزين، وهي مشكلة يعاني منها الأهلي والزمالك والاسماعيلي والأندية المصرية بشكل عام.

وطالب مصطفى بمنح الصلاحيات الكاملة للمدرب الجديد ليختار الجهاز المعاون بكامل حريته، وعليه أن يبتعد عن المجاملات في اختيار المعاونين لأنه جهاز فني لمنتخب يمثل بلد بكاملها، مؤكدا أن المنتخبات الوطنية عانت في السنوات الماضية بسبب المجاملات الفجة في اختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات.