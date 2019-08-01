مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية يعلن أسماء المكرمين

كشف الشاعر عماد حسن، أمين عام مهرجان الاسكندرية الدولي للأغنية، عن أسماء المكرمين في الدورة السادسة عشر، والتي ستنطلق يوم ٢٢ أغسطس الجاري، مضيفا أن نوال الزغبى ستحيي حفل الافتتاح ومحمد منير في حفل الختام.

وقال حسن خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الخميس، إنه من المقرر أن يجرى تكريم كل من اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي، والموسيقار حمدي رؤوف خلال حفل الافتتاح.

وعن المكرمين في الختام، أوضح أنه من المقرر تكريم كل من الموسيقار رضا رجب، وأمير حداد من الاردن، وهدي سعد من المغرب، وكمال مختار، والدكتورة نهال الشقنقيري التي كرمها الرئيس السيسي في يوم المرأة وتعمل في العمليات الجراحية فقط وليس لها عيادة خاصة.