 الوكالة السورية: قصف إسرائيلي على القنيطرة - بوابة الشروق
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الوكالة السورية: قصف إسرائيلي على القنيطرة

د ب أ
نشر فى : الخميس 1 أغسطس 2019 - 3:19 م | آخر تحديث : الخميس 1 أغسطس 2019 - 3:19 م

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بوقوع قصف إسرائيلي على القنيطرة اليوم الخميس.

وأوضحت أن "اعتداء إسرائيليا بصاروخ استهدف تل بريقة في رسم السد بريف القنيطرة الغربي"، مشيرة إلى وقوع أضرار مادية فقط.

ولم يصدر على الفور أي تعقيب من جانب إسرائيل.

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