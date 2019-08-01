تنظيم موكب لتنصيب الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر

نظمت رئاسة الجمهورية التونسية موكبا بقصر قرطاج لتنصيب الرئيس المؤقت محمد الناصر، حيث تم تحيّة العلم على أنغام النشيد الوطني، وتفقّد تشكيلات من الجيوش الثلاثة.

يذكر أن الناصر، تولى مهامه في قصر قرطاج يوم 29 يوليو الماضي، بعد أن أدى اليمين الدستورية بمجلس نواب الشعب يوم 25 من نفس الشهر، وذلك إلى حين إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما، وفق ما تنص عليه الفصول 84 و85 و86 من الدستور التونسي.

وتولى الناصر هذه المهمة، بعد أن غيب الموت الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي يوم 25 يوليو الماضي والذي تزامن مع الذكرى 62 لعيد الجمهورية.

من جهة أخرى، التقى رئيس مجلس نواب الشعب التونسي بالنيابة عبد الفتاح مورو، برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، في قصر باردو حيث تم بحث استعدادات الهيئة لإنجاح الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، التي ستجرى يوم 15 سبتمبر المقبل، والصعوبات والتحديات التي تعترض تنفيذ القواعد الانتخابية والتحضيرات اللوجستية والبشرية.

وأكد مورو - خلال اللقاء - حرص المؤسسة البرلمانية على مساندة جهود هيئة الانتخابات ودعم أعمالها والتفاعل الإيجابي معها، بهدف إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، احتراما لأحكام الدستور وحماية للمسار الديمقراطي.

وجدّد حرص المؤسسة البرلمانية على ضرورة احترام جميع الأطراف للآجال الدستورية والمواعيد الانتخابية.