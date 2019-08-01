حزب بهاراتيا جاناتا الهندي الحاكم يعزل نائبا متهما بالاغتصاب

قال مسؤولون بحزب بهاراتيا جاناتا الهندي الحاكم، اليوم الخمس، إنه جرى عزل النائب كولديب سينجار، المتهم باغتصاب مراهقة وتهديد أسرتها، من عضوية الحزب.

يشار إلى أن كولديب محتجز بالسجن انتظارا لمحاكمته منذ العام الماضي.

وكانت الفتاة الهندية، قد اتهمت كولديب باغتصابتها، وقد أصيبت بإصابات خطيرة إثر تعرضها لحادث سير الاثنين الماضي، وقالت أسرتها إن المشتبه به هو من دبره لقتل الفتاة.

وكانت الفتاة البالغة من العمر 19 عاما تستقل سيارة مع محاميها واثنين من أقاربها في ولاية أوتار براديش، عندما اصطدمت شاحنة بالسيارة في وقت متأخر من الأحد الماضي.

وقالت والدة الفتاة إن كولديب ، الذي هدد الأسرة من أجل سحب القضية، خطط لقتل ابنتها.