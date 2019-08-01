 ميليشيات الحوثي تقتحم شركة الاتصالات وتختطف مدير بنك في صنعاء - بوابة الشروق
الخميس 1 أغسطس 2019 4:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟

النتـائـج تصويت

ميليشيات الحوثي تقتحم شركة الاتصالات وتختطف مدير بنك في صنعاء

صنعاء - أ ش أ:
نشر فى : الخميس 1 أغسطس 2019 - 3:28 م | آخر تحديث : الخميس 1 أغسطس 2019 - 3:28 م

اقتحمت ميليشيات الحوثي المبنى الرئيس لشركة "سبأفون" الخاصة للهاتف النقال في العاصمة اليمنية صنعاء، وقامت بإخراج موظفين وفرضت إدارة جديدة موالية لها على الشركة.
وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الخميس، أن دوريات للميليشيات طوقت مبنى الشركة الواقع في شارع الزبيري وسط العاصمة صنعاء.. واعتقلت بعض الموظفين واقتادتهم إلى جهات مجهولة.
وكانت ميليشيات الحوثي حجزت مطلع العام الجاري أموال وممتلكات شركة "سبأفون" بذريعة ديون ضريبية مستحقة على الشركة. وفرضت مشرفين موالين لها على الشركة، وألزمت موظفي الشركة إيصال جميع الإيرادات إلى مشرفيها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك