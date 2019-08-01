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تعددت الآراء المجتمعية حول بكاء البالغين، فالبعض يراها كدلالة على الضعف والانكسار، فيما ترى الدراسات العلمية أن منع البكاء يكبح مشاعر هامة.

وفقا لدراسة نشرتها مجلة Emotion العلمية فإن للبكاء فوائد صحية، بحسب تقرير أذاعته قناة الغد الإخبارية، أوضح أن هناك دراسة ضمت 197 طالبة جامعية شاهدوا مقتطفات درامية من أفلام وأخرى أقل تأثيرا ثم عرضت العينة لاختبار ضغط عصبي.

وأشارت النتائج أن الذين بكوا اظهروا مستويات عالية من الثبات الانفعالي ومن لم يبكوا أظهروا مستويات عالية من الضغط العصبي أثناء الاختبار.

وأفاد التقرير بأن كبح المشاعر قد يؤدي إلى أزمات قلبية فالضغط يتسبب في ارتفاع الكوليسترول، حيث أن الدراسة أجريت على النساء فقط ذلك لان الاختبارات الاولية أظهرت أن الرجال اقل استعدادًا لخوض التجربة.

وأشار التقرير إلى أن الدراسة أرجعت سبب ذلك للوصمة الاجتماعية المرتبطة ببكاء الرجل.