تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات شهر أغسطس، اعتبار من اليوم الأول من أغسطس الحالى بدلا من 10 أغسطس، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وتزامنه مع مواعيد الصرف الرسمية، لأصحاب المعاشات المحولة على منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وماكينات الصرف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وقالت الوزارة، فى بيان أمس: إنه تقرر صرف جميع المعاشات المحولة على هيئة البريد، وبنك ناصر الاجتماعى، يوم الاثنين المقبل، فى حين تقرر تقديم صرف المعاشات المحولة على البنوك ليصبح اليوم، بدلا من العاشر من شهر أغسطس، لتزامن موعد الصرف مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشارت الوزارة إلى أن تقديم صرف المعاشات يأتى انطلاقا من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير سبل الراحة لأصحاب المعاشات وأسرهم، والحفاظ على الاستقرار المعيشى لهم، ومواجهة متطلباتهم.