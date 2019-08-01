 رئيس الوزراء يعدل قواعد قبول الهيئات العامة للمنح والهبات والتبرعات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء يعدل قواعد قبول الهيئات العامة للمنح والهبات والتبرعات

محمد نابليون
نشر فى : الخميس 1 أغسطس 2019 - 6:53 م | آخر تحديث : الخميس 1 أغسطس 2019 - 6:53 م


أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1818 لسنة 2019، بتعديل قرار رئيس الوزراء رقم 869 لسنة 2010 بشأن قواعد وضوابط الرقابة لخاصة بقبول المنح والهبات والتبرعات من جهات أجنبية أو وطنية.
ونص القرار على أن يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه التص الآتي :
«يجب الحصول على موافقة رئيس الهيئة - أومن له سلطاته – في قبول المنحة أو التبرع أو الهبة فيما لا يجاوز قيمته مبلغ مليون جنيه، وموافقة الوزير المختص – أو من له سلطاته – إذا زادت القيمة عن مليون جنيه ولم تجاوز عشرة ملايين جنيه، وموافقة مجلس الوزراء إذا زادت القيمة عن عشرة ملايين جنيه، وذلك دون الإخلال ل بأحكام القوانين والقرارات المعمول بها فيما تقضي به من تحديد السلطات التي تجب موافقها على المنح والهبات والتبرعات.»


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