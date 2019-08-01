وفاة والدة الفنانة هالة صدقي

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توفيت والدة الفنانة هالة صدقي منذ قليل في بيتها بمدينة السادس من أكتوبر.

وسيتم تشيع الجثمان مساء اليوم، وستتلقى الفنانة العزاء في كنيسة المرعشلي، وسيحدد الميعاد لاحقًا.