وفاة والدة الفنانة هالة صدقي

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توفيت والدة الفنانة هالة صدقي منذ قليل في بيتها بمدينة السادس من أكتوبر.
وسيتم تشيع الجثمان مساء اليوم، وستتلقى الفنانة العزاء في كنيسة المرعشلي، وسيحدد الميعاد لاحقًا.