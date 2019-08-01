حفر 3 آبار جوفية عميقة لتوفير المياه بوسط سيناء

بدأت الإدارة العامة للمياه الجوفية، اليوم الخميس، حفر 3 آبار جوفية في مناطق وسط سيناء، لتوفير المياه للسكان.

وذكر بيان الإدارة أنه "تنفيذا لتوجيهات وتعليمات قطاع المياه الجوفية الإدارة المركزية للمياه الجوفية لسيناء والصحراء الشرقية، واستكمالا لخطة الإدارة العامة للمياه الجوفية بشمال سيناء، تم إنزال قيسونات ومصافي استانلس مقنطرة قطر 8 5- 8 بوصة ببئر الحقيب" ضمن عملية حفر عدد 3 آبار بمناطق شمال فالج والحقيب بالجفجافة وبين بئري أبوعجيلة 2،1 بعمق +/- 1100 م بوسط سيناء.

وتمت الأعمال بإشراف مهندسي الإدارة، ومنهم إبراهيم فتيح، وخالد الأباصيري ومحمد عبداللطيف، مع معهد بحوث الموارد المائية "استشاري الوزارة"، متمثلا في المهندس، عبده جاسر والمهندس محمد عبدالعظيم.