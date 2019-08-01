وفاة 4 سجناء أثناء ترحيلهم من سجن بشمال البرازيل عقب أعمال عنف

أعلنت وزارة الأمن العام والدفاع الاجتماعي في ولاية بارا البرازيلية، أن أربعة من السجناء الذين شاركوا في أعمال شغب مميتة في سجن بشمال البلاد، توفوا أثناء نقلهم إلى منشأة أخرى.

وقال مسؤولون في بيان فجر اليوم الخميس ( أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي) إن السجناء الأربعة الذين توفوا الثلاثاء وينتمون إلى نفس العصابة وتم توزيعهم على زنزانتين مختلفتين أثناء نقلهم من سجن ألتاميرا في ولاية بارا عثر عليهم موتى داخل سيارة الترحيلات.

ووقعت أعمال الشغب يوم الثلاثاء.

ولقي السجناء حتفهم بين الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي (2000 بتوقيت جرينتش) والواحدة صباحًا وعثر عليهم موظفو السجن وهم موتى، عندما وصلت السيارة إلى مارابا /حوالى 500 كم جنوب شرقي ألتاميرا/ ، وفقا للبيان الذي أضاف أنهم ماتوا بسبب الاختناق.

وكان هناك 26 سجينا آخرين على متن الحافلة التي تقل مساجين من أربع زنزانات. وقالت الوزارة إنه سيتم وضعهم في زنزانات انفرادية، مضيفة أنه جاري التحقيق في الوفيات.

وقُتل 57 سجينا في السجن، بينهم 16 تم قطع رؤوسهم، يوم الاثنين عندما اندلعت اشتباكات بين عصابات إجرامية داخل سجن ألتاميرا.

وبحسب الأخبار المحلية بدأت أعمال العنف خلال استراحة احتساء القهوة الصباحية عندما دخل فرد عصابات منطقة يحتجز فيها أفراد عصابة أخرى واشتبكت المجموعتان للسيطرة على السجن.

وفي مايو الماضي قتل 55 شخصا في ملابسات مماثلة في إصلاحية في ولاية الأمازون.

وتضم سجون البرازيل نحو 708 ألف نزيل أي أكثر من سعتها الاستيعابية بـ300 ألف.

وتخضع السجون في الأساس لسيطرة العصابات التي تستخدمها كقواعد لتنظيم أنشطتها الإجرامية في الخارج.وتعد الحوادث العنيفة أمرا شائعا.