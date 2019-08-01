 وزير الخارجية الروسي: يبدو أن واشنطن تبحث عن سبب للحرب - بوابة الشروق
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وزير الخارجية الروسي: يبدو أن واشنطن تبحث عن سبب للحرب

نور رشوان
نشر فى : الخميس 1 أغسطس 2019 - 3:58 م | آخر تحديث : الخميس 1 أغسطس 2019 - 3:58 م

أعرب وزير الخارجية، سيرجي لافروف، عن قلقه إزاء الحشود العسكرية في الخليج.
وقال «لافروف»، في تصريحات عاجلة عرضتها فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الخميس، إن بلاده قلقة مما يحصل في الخليج، مضيفًا: «يبدو أن واشنطن تبحث عن سبب للحرب».

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