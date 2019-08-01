مقتل 35 جنديا يمنيا وإصابة 19 في انفجار استهدف معسكرا بمدينة عدن

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قتل 35 جنديا يمنيا وأصيب آخرون جراء انفجار استهدف، اليوم الخميس، معسكرا عسكريا بمدينة عدن جنوبي اليمن.

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن 35 جندياً من قوات الحزام الأمني قتلوا وأصيب نحو 19 آخرون جراء انفجار استهدف معسكر الجلاء بمديرية البريقة، غربي عدن.

وأضاف المصدر أن من بين المصابين قادة في الحزام الأمني، في حين قتل أبرز قيادات الحزام الأمني المدعوم من الإمارات منير اليافعي، قائد اللواء الأول دعم وإسناد.

وهز انفجار عنيف في وقت سابق اليوم معسكر الجلاء أثناء التحضير لعرض عسكري بمناسبة تخريج عدد من جنود قوات الحزام الأمني، وتبنت جماعة انصار الله الحوثية مسؤوليتها عن الانفجار.

وقال الحوثيون إن "العرض العسكري الذي تم استهدافه في عدن كان يتم التحضير من خلاله للزحف والتصعيد باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظتي الضالع وتعز".