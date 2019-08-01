ترامب يتخلص من «كوتس» ويستعد للهيمنة على الاستخبارات الأمريكية‎

انضم رئيس المخابرات الوطنية الأمريكية، دان كوتس، إلى سلسلة من المسؤولين البارزين الذين تركوا العمل في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد اعتزامه الاستقالة من منصبه إثر خلافات حادة مع الرئيس الأمريكي .

وكتب ترامب عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن دان كوتس سيستقيل من منصبه في منتصف شهر أغسطس المقبل، وأضاف إنه يعتزم تعيين «جون راتكليف»، أحد نواب تكساس وعضو لجان الاستخبارات والعدالة والأمن الداخلي في مجلس النواب، وقال الرئيس الأمريكي أن راتكليف سوف يقود وكالة الاستخبارات الأمريكية ويكون مصدر إلهام للبلاد.

إلا أنه سرعان ما تباينت ردود الأفعال فى الأوساط السياسية وداخل الكونجرس،حيث قوبل اختيار ترامب للنائب الجمهورى جون راتكليف، بفتور من زملائه الجمهوريين واتهامات من مسؤولين سابقين بالمخابرات والديمقراطيين بأن راتكليف غير مؤهل وسوف يصيغ معلومات المخابرات بشكل يناسب ترامب

خطوة لإخضاع وكالات الاستخبارات

اعتبر أعضاء ديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي، أن خطة ترامب لترشيح حليف سياسي له كمدير للاستخبارات الوطنية خطوة لإخضاع وكالات الاستخبارات لإشرافه المباشر بعدما كانت أحد الجيوب القليلة المعارضة لسياساته.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين إن مثل هذه التحركات تمثل تسييس صريح يمثل تهديد لاستقلال وكالات الاستخبارات فى الولايات المتحدة.

ودافع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أول أمس الثلاثاء، عن اختيار "راتكليف" كمدير للمخابرات الوطنية بأنه شخص يمكنه "كبح جماح" وكالات المخابرات التى "خرجت عن السيطرة"، الأمر الذى أثر المخاوف من أن "ترامب" لا يريد سوى تقييمات تدعم وجهات نظره أمام الراي العام الأمريكى.

ويشرف رئيس جهاز المخابرات بموجب منصبه على 17 وكالة استخباراتية أمريكية مدنية وعسكرية، من بينها وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه" المنصب الذى يعتبر في غاية الحساسية.

إلا أن ترامب ومنذ توليه زمام الأمور اشتبك مرارًا مع رؤساء الاستخبارات الأمريكية، بمن فيهم دان كوتس الذي سيتطرق حول عدة قضايا أبرزها التدخل الروسي ونزع السلاح النووي لكوريا الشمالية والمشروع النووي لإيران.

وتستعرض "الشروق" فى التقرير التالى أبرز محطات خلاف دان كوتس، وترامب.

اصطدم كوتس، مبكرا مع إدارة ترامب، حيث اتخذ موقفا متشددا إزاء روسيا على خلفية التدخل الروسى في الانتخابات الأمريكية والتي أسفرت عن فوز ترامب الذي اتخذ موقف مغيرًا تمامًا إزاء روسيا والرئيس فلاديمير بوتين، حيث رفض ترامب مرارا النتيجة التي توصلت إليها الاستخبارات بأن روسيا تدخلت بشكل كبير في انتخابات 2016، التي أتت به إلى الرئاسة.

قبل القمة الثانية التي عقدها ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون، قال مدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تعتقد أنه من غير المرجح أن توافق بيونغ يانغ على التخلص من جميع أسلحتها النووية

وزعم ترامب أن كيم وافق على ذلك بعد أول قمة لهما في سنغافورة، في يونيو 2018، ليصرح كوتس بعد ذلك بأنه من غير المرجح أن تتخلى كوريا الشمالية عن جميع أسلحتها النووية وقدراتها على إنتاج تلك الأسلحة .

كما أنه قال لأعضاء الكونغرس إن إيران ما زالت ملتزمة بالاتفاق النووي مع القوى الدولية الذي وقع عام 2015، حيث عارض كوتس مزاعم ترامب بأن طهران تسعى بالفعل لامتلاك أسلحة نووية، وهو التبرير الذي قدمه ترامب للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

وفي اليوم التالي كتب ترامب، تغريدة على "تويتر"، وصف فيه مديري المخابرات بأنهم "سلبيين وسذج في تقييمهم لمدى الخطر الذي تشكله إيران".

وفى مارس 2019، أعلن ترامب، الانتصار على داعش بشكل كامل، وإنه لم تعد تشكل أي تهديد فعليـ خرجت أجهزة الاستخبارات بتقرير يفيد بأن تنظيم الدولة الإسلامية مازال يشكل تهديدا قويا في منطقة الشرق الأوسط، ويواصل قادته التشجيع على شن هجمات على الغرب.

وقال كوتس: "لا يزال لدى داعش آلاف المقاتلين في العراق وسوريا، كما أن له ثمانية فروع وأكثر من 12 شبكة وآلاف المناصرين المنتشرين حول العالم، رغم خسائره الجسيمة في القياديين والأراضي".