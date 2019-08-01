خفر السواحل الليبي: إنقاذ 44 مهاجرا غير شرعي

تسلم مركز إيواء مدينة زوارة الليبية ،اليوم الخميس، 44 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة، بعد إنقاذهم في عرض البحر.

وتمكنت قوات أمن السواحل الليبية من إنقاذ هؤلاء المهاجرين وسلمتهم إلى المركز للتحفظ عليهم لحين إتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم، بحسب إعلان مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في زوارة على صفحته بموقع فيسبوك.

يذكر أن مدير الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق ،المدعومة دوليا، العقيد البشير بالنور، أعلن عن إنقاذ 26 مهاجرا غير شرعي في عرض البحر غرب مدينة زوارة، التي تبعد 120 كيلومترا عن العاصمة طرابلس، منذ نحو أسبوع.

وتعد ليبيا نقطة انطلاق للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين في التوجه إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.