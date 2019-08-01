بومبيو: لم نطلب من أحد أن ينحاز إلينا ضد الصين

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لم تطلب أبدا من دول الهند والمحيط الهادئ أن تنحاز إلى جانبها في الصراع التجاري مع الصين.

وقال بومبيو - في تصريحات خلال اجتماع مع وزراء خارجية رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان) في بانكوك، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، "لا نطلب من أي دولة من منطقة المحيطين الهادئ والهندي الاختيار ما بين الدول، فعلى مدى عقود كانت الدبلوماسية الأمريكية مع (آسيان) مرتبطة باستمرار برغبتنا في الشراكة، واحترام سيادة كل دولة، والتزامنا المشترك بالقواعد الأساسية، والقوانين وحقوق الإنسان والنمو الاتقصادي المستمر".

وكان عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، وانج يي، قد بحث مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، سبل تعزيز العلاقات الصينية الأمريكية من خلال التنسيق والتعاون، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما قضية شبه الجزيرة الكورية.