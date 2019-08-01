وزير خارجية الصين: الجولة الـ12 من المشاورات التجارية مع أمريكا خطوة مهمة إلى الأمام

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي "إن الجولة الـ12 من المشاورات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى بين الصين والولايات المتحدة مثلت خطوة مهمة جديدة إلى الأمام".

وأضاف وانج - في تصريحات على هامش مشاركته في اجتماعات رابطة "آسيان" بتايلاند نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس- أن الجولة الجديدة من المشاورات مثلت تنفيذا للتوافقات التي توصل إليها رئيسا البلدين في أوساكا باليابان، وتتماشى أيضا مع دعوات المجتمع الدولي.

وتابع: "نحن نؤمن بأنه طالما أن الجانبين يجريان مشاورات على أساس المساواة والاحترام المتبادل ويعالجان شواغل كل منهما الآخر، سيتم التوصل إلى اتفاق متبادل المنفعة، اتفاق لن يصب في صالح الصين والولايات المتحدة فحسب، وإنما أيضا في الصالح المشترك لبلدان العالم".

وأشار وانغ إلى أن استئناف المشاورات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى بين الصين والولايات المتحدة أثبت مرة أخرى أنه بغض النظر عن مدى تعقيد القضايا بين البلدين أو مدى حدة خلافاتهما، يحتاج الجانبان وينبغي عليهما التواصل من خلال حوار مباشر من أجل إيجاد حل ملائم.. ذاكرا أنه يجب على الجانبين إدراك أنه رغم الخلافات، هناك أيضا مساحة واسعة للتعاون بين الصين والولايات المتحدة.