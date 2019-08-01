وفد رسمي سوري يعقد اجتماعين مع الوفدين الروسي والإيراني ضمن أستانا 13

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عقد وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري اجتماعا مع الوفد الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية الكسندر لافرنتييف في إطار الجولة الـ 13 من محادثات أستانا حول تسوية الأزمة في سورية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الخميس- أن الوفد السوري برئاسة الدكتور الجعفري عقد أيضا اجتماعا مع الوفد الإيراني برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي في إطار الجولة الـ 13.

كما التقى وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الجعفري مع الوفد العراقي برئاسة سفير العراق في موسكو حيدر منصور هادي والذى يشارك في المحادثات بصفة مراقب.

كان الوفدان الروسي والإيراني قد عقدا اجتماعا في مستهل جولة المحادثات.

وبدأت في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان صباح اليوم الجولة الثالثة عشرة من محادثات استانا حول تسوية الأزمة في سورية بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية والوفود الأخرى.