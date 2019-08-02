تواصل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز إبرام الصفقات الصيفية، تحضيرا للموسم الجديد، الذي تنطلق منافساته يوم الأحد القادم، الموافق الرابع من أغسطس الجاري، بمباراة كأس الدرع الخيرية، والتي ستجمع حامل لقب البريمرليج في الموسم الماضي، مانشستر سيتي، بوصيفه ليفربول، على أرضية ملعب "ويمبلي" الشهير.

وتبذل الأندية الكبيرة في إنجلترا جهودا حثيثة، من أجل تعزيز صفوفها بأسماء، تأملها قادرة على تقديم ثمة إضافة حقيقية، تخول لها المنافسة على ألقاب الموسم القادم، أو التواجد في وضعية تسمح بتحقيق آمانيها الخاصة، من ترشح إلى دوري أبطال أوروبا، أو الوصول إلى أبعد مدى ممكن في المنافسات القارية.

وبنظرة سريعة على معدلات إنفاق الأندية الستة الكبرى في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الماضي، نجد، بوضوح تام، أن ليفربول هو الأقل إنفاقا، برصيد 1.9 مليون يورو.. في واقع الأمر، ليفربول هو الأقل إنفاقا بين كافة أندية المسابقة العشرين، ويتخلف النادي المُنتمي إلى مقاطعة "ميرسيسايد" عن أستون فيلا، وهو أحد الفرق المتأهلة حديثا إلى الدوري الممتاز، بفارق 146.8 مليون يورو، ما يُدلل على سياسة... سياسة غامضة بعض الشيء، قررت إدارة "أنفيلد" اتباعها.

ليفربول بدا مؤخرا وكأنه ممتنعا، وكأنه غير راغب البته، في دخول سوق الانتقالات، على النقيض من جل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، ولعل النشاط الاخير الملحوظ لآرسنال، على صعيد الميركاتو، رغم القيمة المنخفضة الموضوعة لميزانية التعاقدات من جانب مديري الجانرز لهذا الصيف، والبالغة حسب ما تواتر إعلاميا 45 مليون جنيه إسترليني، دفعت البعض للتساؤل: أين ليفربول من كل ذلك؟

خلال السطور القادمة، تستعرض الشروق وإياكم خمسة أسباب أو عوامل دفعت ليفربول للتنحي جانبا عن صراعات سوق الانتقالات، هذا الصيف.

عمق كبير في قائمة الفريق

يمتاز ليفربول بكون قائمته الحالية عميقة، تحتوي على الكثير من اللاعبين المميزين في مختلف المراكز، بداية من حراسة المرمى وحتى خط المقدمة. ويظهر جليا تنوع الخيارات المُتاحة أمام المدرب الألماني يورجن كلوب، خاصة مع استعادة الفريق لجهود أليكس أوكسليد-تشامبرلين، جو جوميز، ريان بروستر وآدم لالانا، وهو الرباعي الذي غاب عن أجزاء كبيرة من الموسم الماضي، بداعي الإصابة.

وتبدو عودة المصابين بمثابة الصفقات الجديدة لكلوب، والذي كشف النقاب عن سعادته الكبيرة إزاء وصول اللاعبين الاربع إلى درجة الجاهزية المطلوبة، قبل بدء غمار منافسات الموسم القادم.

عن ذلك يقول كلوب: "اوكسليد-تشامبرلين.. هو لائق. إذا لم يكن ذلك تعاقدا جديدا لنا، فأنا لا أعرف، لكن شراء بطاقته، بعد المستوى المبهر الذي قدمه حينما شارك معنا، كم كان سيكلفنا في اعتقادكم. بروستر، جوميز ولالانا، الأمور واضحة، نحن نملك هؤلاء اللاعبون، ويجب علينا استخدامهم في الوقت الراهن".

ليفربول لم يتوقف عند حد استعادة مصابيه، تصعيد اللاعبين الشبان على غرار هاري ويلسون، أو استرجاع مُعارية المميزين على شاكلة ريان كينت، بل مضت إدراة النادي قدما في التوقيع مع عناصر يافعة، تبدو قادرة على زيادة عمق تشكيلة فريقه القائم بالفعل، ما يتضح في انتداب كل من الجناح الإنجليزي هيرفي إليوت (16 عاما) وقلب الدفاع الهولندي سيب فان دين بيرج (17 عاما).

انتهاج مسار زيدان في ريال مدريد

ليفربول هو بطل أوروبا، كما أنه الوصيف الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز... قائمة الفريق يمكن وصفها بالعميقة، وقد زادت تعدادا وقوة بعودة المصابين، والتعاقد مع بعض المواهب الشابة. كل شيء بدا ويبدو إيجابيا، فلماذا إذًا جذرية التغيير؟

التغيير، في حد ذاته، يظل أمرا ضروريا، ومطلبا لا غنى عنه في كرة القدم، لكن الثورة لا يجب وأن تصنع كل يوم، لا يجب وأن تحدث في كل سوق للانتقالات.

ليفربول خلال الميركاتو الصيفي الفائت أنفق ما مجموعه 182.2 مليون يورو، لينجح الفريق في تدعيم صفوفه بأسماء مميزة، كان في حاجة ماسة لوصولها، على غرار الحارس البرازيلي أليسون باكير، الجناح السويسري شيردان شاكيري، وثنائي خط الوسط البرازيلي فابيينهو والغيني نابي كيتا.

ليفربول احتاج آنذاك عمل ثورة حقيقية في بعض مراكز الملعب، وقد فعل، أما الآن فما الحاجة إلى تغييرات جذرية جديدة؟ لا شيء.

ليفربول يبدو راغبا في اتباع مسار زين الدين زيدان مع ريال مدريد، والذي فضل العمل مع مجموعة ناجحة بعينها، وامتنع عن عقد أي صفقات كبيرة، لينجح المدرب الفرنسي في قيادة اللوس بلانكوس للتتويج بكافة الألقاب الممكنة في حقبته الأولى مع الميرينجي.

تجربة توتنهام

اضُطر توتنهام لعدم عقد أية صفقات، كبيرة كانت أو صغيرة، على مدار عام ونصف العام (يناير 2018 – يوليو 2019)، بسبب حاجة النادي لأمواله كافة من أجل تشييد الملعب الجديد "ستاد توتنهام هوتسيبير".

الكثيرون توقعوا أن يجد توتنهام المعضلات الكبيرة، في سبيل استمراره كأحد كبار القوم في إنجلترا، بيد أن الفريق، وبقيادة مُحكمة من مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينهو، قد تمكن من إنهاء الموسمين المنوط بنا الحديث حيالهما في مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، كما نجح في التأهل إلى نهائي البطولة القارية العام 2019، في إنجاز صفق له النائي والقريب... العدو قبل الصديق.

ويبدو ليفربول مُتسلحا بقائمته العميقة، وبمسار زيدان في حقبته الأولى مع ريال مدريد... مستندا في ذلك كله إلى إمكانية الاستمرار في التطور والمضي للأمام، حتى دون عقده للصفقات، مثلما فعل توتنهام.

كلوب لا يحب الصفقات الكبيرة

كلوب يظل من نوعية المدربين غير المحبين لعقد الصفقات الكبيرة، وباستثناء الصيف الماضي و صفقة استقدام ليفربول للمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، شتاء 2018، يظهر الألماني الأشقر في دور المكافح، الذي يعمل على اكتشاف اللاعبين وتطويرهم، ومن ثم تحقيق نجاحه الشخصي معهم، ويتضح ذلك في إحصائية مفادها أن النادي وعلى مدار الموسم الكامل الأول للرجل صاحب 51 عاما 2016/17 أنفق 79.9 مليون يورو، وهو معدل متوسط، وليس بعالٍ في كرة القدم الإنجليزية.

حتى مع دورتموند، وقبل وصوله إلى ليفربول، لم يشتهر كلوب يوما بأنه مدرب محب لعقد الصفقات المدوية... كعادته، أسماء شابة مميزة، تصنع نجوميتها معه، وتتحول إلى نجوم لامعة في عالم كرة القدم، ما حصل بشكل واضح رفقة ماركو رويس، روبيرت ليفاندوفسكي وإيلكاي جوندوجان.