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ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر وسط تشيلى اليوم الخميس، بينما كان الرئيس سيباستيان بينيرا يزور المنطقة، حسبما ذكر مكتب الطوارئ التابع للحكومة وتقارير إعلامية.

وقال المكتب إن مركز الزلزال كان على مسافة 47 كيلومتر إلى الغرب من منتجع بتشيليمو فى منطقة أوهيجينز المطلة على المحيط الهادئ.

وبينما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار، أكد المكتب أنه لا يوجد هناك خطر من حدوث موجات مد عاتية/ تسونامي جراء الزلزال.

وبدأت الأرض تهتز في مدينة تينو بينما كان بينيرا يلقي كلمة في منشأة لتصدير الفاكهة هناك ، حسبما ذكرت صحيفة لا تيرسيرا ووسائل إعلام أخرى.

وقال أحد المنظمين لـبينيرا: "ابق هادئًا، أيها الرئيس" فرد عليه بينيرا: "أنا أهدأ منكم جميعا أيها الناس".

وواصل الرئيس كلمته: "بينما نتحدث عن الأرض، أرادت الأرض أيضًا أن تحيينا".

وقال بينيرا: "هذه الحركة للأرض هي تكريم للرجال والنساء الذين يعملون في الأرض في بلدنا".

وتعد تشيلي جزء من حلقة النار بالمحيط الهادئ، وهى منطقة معروفة بتكرار وقوع الزلازل والبراكين بها.