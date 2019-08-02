 «الأرض تحيينا».. زلزال تشيلي ضرب البلاد أثناء خطاب الرئيس - بوابة الشروق
الجمعة 2 أغسطس 2019 12:13 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

«الأرض تحيينا».. زلزال تشيلي ضرب البلاد أثناء خطاب الرئيس

بوجوتا- د ب أ
نشر فى : الخميس 1 أغسطس 2019 - 11:50 م | آخر تحديث : الخميس 1 أغسطس 2019 - 11:50 م

ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر وسط تشيلى اليوم الخميس، بينما كان الرئيس سيباستيان بينيرا يزور المنطقة، حسبما ذكر مكتب الطوارئ التابع للحكومة وتقارير إعلامية.

وقال المكتب إن مركز الزلزال كان على مسافة 47 كيلومتر إلى الغرب من منتجع بتشيليمو فى منطقة أوهيجينز المطلة على المحيط الهادئ.

وبينما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار، أكد المكتب أنه لا يوجد هناك خطر من حدوث موجات مد عاتية/ تسونامي جراء الزلزال.

وبدأت الأرض تهتز في مدينة تينو بينما كان بينيرا يلقي كلمة في منشأة لتصدير الفاكهة هناك ، حسبما ذكرت صحيفة لا تيرسيرا ووسائل إعلام أخرى.

وقال أحد المنظمين لـبينيرا: "ابق هادئًا، أيها الرئيس" فرد عليه بينيرا: "أنا أهدأ منكم جميعا أيها الناس".

وواصل الرئيس كلمته: "بينما نتحدث عن الأرض، أرادت الأرض أيضًا أن تحيينا".

وقال بينيرا: "هذه الحركة للأرض هي تكريم للرجال والنساء الذين يعملون في الأرض في بلدنا".

وتعد تشيلي جزء من حلقة النار بالمحيط الهادئ، وهى منطقة معروفة بتكرار وقوع الزلازل والبراكين بها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك