روما وباريس تعربان عن رغبتهما فى إحياء جهود وضع سياسة آوروبية مشتركة تجاه قضية الهجرة

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(د ب أ)

أعلنت الحكومة الإيطالية في روما مساء الجمعة عقب اجتماع بين وزيري داخلية إيطاليا وفرنسا أن روما وباريس تريدان إعطاء زخم جديد للجهود المتعثرة لوضع سياسة أوروبية مشتركة بشأن الهجرة واللجوء.

وتهدف الجهود المشتركة التى تبذلها فرنسا وإيطاليا إلى إحياء ما يسمى باتفاقية مالطا بشأن توزيع المهاجرين من الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي إلى دول أخرى.

واجتمعت وزيرة الداخلية الإيطالية لوسيانا لامورجيز بنظيرها الفرنسي جيرالد دارمانين في روما فى خضم وصول أعداد متزايدة بسرعة من المهاجرين إلى البلاد عن طريق القوارب.

ونقل عن لامورجيز قولها "سنفعل كل ما بوسعنا لإيجاد مواقف مشتركة في أوروبا بشأن قضية إعادة اللاجئين ".

وتحدثت وزيرة الداخلية الإيطالية عن "لحظة حاسمة لاستئناف استراتيجية الهجرة الأوروبية".

وتعتزم المفوضية الأوروبية ، بعد فصل الصيف الحالى تقديم ميثاق جديد بشأن الهجرة واللجوء. وقالت لامورجيز: "هناك حاجة إلى إصلاحات شجاعة لضمان مبادئ التضامن والمشاركة العادلة للعبء بين جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

ومن جانبه قال وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانين "نحن نشارك بشكل خاص في التقييم الذى مؤداه أنه من الضروري إنشاء إطار جديد للجوء والهجرة".