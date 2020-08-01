رئيس قسم المسرح بالقبة السماوية بمكتبة الإسكندرية: عشرة ظواهر فلكية في شهر أغسطس وتري كلها بالعين المجردة

قال رئيس قسم المسرح بالقبة السماوية بمكتبة الإسكندرية الدكتور عمر فكرى ، إن شهر أغسطس يشهد عشرة من الظواهر الفلكية والتي ينتظرها هواة الفلك ومحترفيهم وتري جميعها في السماء وترى ايضا بالعين المجردة.

وأضاف الفلكى عمر فكرى عبر صفحته الرسمية " تعالوا نتكلم فلك " اليوم الجمعة أن الظاهرة الأولى تحدث اول أغسطس حيث يحدث إقتران القمر وكوكب المشتري ويشاهد طوال الليل ويكون القمر في طور الأحدب وبجانبه المشتري لامعا معبرا عن نفسه.

أما الظاهرة الثانية أضاف فكرى إنها تحدث في اليوم الثاني مباشرة يوم ٢ أغسطس وهي ايضا إقتران للقمر ولكن في هذه المرة سيكون مع كوكب زحل الاقل لمعانا من المشتري ولكنه ورغم ذلك يمكن رؤيته طوال الليل والاستمتاع برصده ويظهر في المشهد كذلك كوكب المشتري.

و تابع : الظاهرة الثالثة : هي ليلة اكتمال بدر شهر ذي الحجة والذي يغطي ضوءه على النجوم الخافتة ، و الظاهرة الرابعة وتحدث على مدى يومين التاسع والعاشر من أغسطس وهي الاقتران الثالث للقمر ويكون هذه المرة مع كوكب المريخ الأحمر اقصي اليسار من جهة كوكب المشتري وزحل ويمكن رؤيته وبسهولة في اليوم التاسع من جهة يمين المريخ وفي اليوم العاشر من علي يمينه.

وعن الظاهرة الخامسة أوضح أنها تحدث ليلة الثاني عشر من أغسطس حيث يري عشاق السماء وهواة الفلك سيل الشهب الأقوى طوال العام وهو سيل شهب يسمى البرشاويات ويصل عدد الشهب في هذه الليلة إلى 60 شهابا في كل ساعة .

وواصل قائلا : الظاهرة الفلكية السادسة تحدث ليلة الثالث عشر من أغسطس وهي ظهور كوكب الزهرة في اقصى ارتفاع له في السماء فجرا وبعدها سيبدا هذا الارتفاع في التناقص بعد ذلك وهذه الظاهرة يطلق عليها الاستطالة العظمي وارتفاع الزهرة في هذه الليلة سيكون 45.8 درجة عن الافق وهذا هو أفضل وقت لمشاهدة ورصد وتصوير كوكب الزهرة قبل شروق الشمس .

وأضاف الفلكى أن الظاهرة السابعة تحدث ليلة الخامس عشر من أغسطس ويقترن فيها القمر مع كوكب الزهرة فجرا في مشهد لا تخطئه العين المجردة ، والظاهرة الثامنة وهي ما أشار ميلاد هلال شهر المحرم وبداية السنة الهجرية الجديدة لعام ١٤٤٢. وتكون ليلة ١٩ أغسطس.

وعن الظاهرة التاسعة أوضح أنها متكررة هي الاقتران الثاني ببن القمر والمشترى وتكون يوم ٢٨ اغسطس ، و الظاهرة العاشرة وهى ليلة ٢٩ اغسطس وهي ايضا متكررة حيث يحدث الاقتران الثاني ايضا بين القمر وزحل