الرئيس الفلبيني: الحياة ستعود لطبيعتها في الفلبين بحلول ديسمبر

قال الرئيس الفلبيني دودريجو دوتيرتي، اليوم السبت، أن الحياة في الفلبين ستعود إلى وضعها الطبيعي بحلول ديسمبر المقبل عندما يُتاح مصل لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار دوتيرتي في خطاب متلفز -حسب ما نقلته صحيفة "مانيلا تايمز" الفلبينية- إلى أن المصل قد يأتي من الصين التي وعدت بإعطاء أولوية للفلبين بمجرد تطويرها لمصل ضد كوفيد-19، مشيرا إلى أن هناك شركتين صينيتين تعملان على إنتاج المصل.

وأضاف دوتيرتي أن الفلبينيين غير مضطرين للاعتياد على "الوضع الطبيعي الجديد"، لأن الحياة ستعود إلى طبيعتها السابقة بحلول ديسمبر.

ونوه دوتيرتي أنه عند وصول المصل إلى الفلبين سيتم توزيعه أولا على الشرطة والجيد، مشددا أن المصل سيكون مجاني للشعب الفلبيني ماعدا الأثرياء وتجار ومتعاطي المخدرات، على أن تتولى قوات الجيش توزيع المصل.