اتهام 3 شباب باختراق حسابات المشاهير على «تويتر»

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وجهت وزارة العدل الأمريكية، أمس الأول، اتهامات لمراهقين اثنين عمرهما 17 و19 عاما وشاب فى الثانية والعشرين فى عملية الاختراق الإلكترونى الكبير لحسابات شخصيات بارزة ومشاهيرعلى موقع التدوينات القصيرة «تويتر» فى منتصف يوليو الماضى، بينها حسابات الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما والملياردير بيل جيتس والرئيس التنفيذى لشركة «تسلا» إيلون ماسك.

وأضافت الوزارة فى بيان أن اتهامات وجهت إلى البريطانى مايسون شبرد (19 عاما) بتنفيذ الاختراق الإلكترونى والاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال، وإلى نعمة فضلى (22 عاما) الذى يقطن فى أورلاندو بالمساعدة فى تلك الجرائم والتحريض عليها، وفقا لوكالة رويترز.

وقال مكتب المدعى العام لمقاطعة هيلزبارا فى تامبا إنه اعتقل جراهام كلارك البالغ من العمر 17 عاما.

وشملت عملية الاختراق حساب الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما وحساب الملياردير بيل جيتس وكذلك حساب الرئيس التنفيذى لشركة «تسلا» إيلون ماسك بين حسابات لشخصيات بارزة أخرى.