تعرض 3 غينيين لهجوم عنصري بمدينة إيرفورت الألمانية

تعرض ثلاثة رجال من غينيا لهجوم عنصري بمدينة إيرفورت في ولاية تورينجن وسط ألمانيا.

وقالت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، إن رجلين من الثلاثة أصيبا بجروح أحدهما جروحه خطيرة، مشيرة إلى أنه وصل إلى حالة حرجة.

وأوضحت الشرطة أن المجموعة المكونة من ثلاثة رجال من بلد أحنبي، تعرضوا عند نقطة تلاق معروفة لليمينيين عند منطقة تعد فيها الأبنية الجاهزة جنوب غربي إيرفورت، لشتائم ثم هجوم باليد من قبل ما بين عشرة إلى اثني عشر ألمانيا.

وأضافت أن الاعتداء هو هجوم على خلفية العداء للأجانب، مشيرة إلى أنها ألقت القبض مؤقتا على اثني عشر مشتبها بهم.

وذكرت الأنباء أن المهاجمين ينتمون إلى التيار اليميني، وتولى مكتب مكافحة الجريمة التحقيق في الواقعة، وناشدت الشرطة شهود العيان الإدلاء بشهاداتهم.