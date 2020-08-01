محافظ جنوب سيناء يقرر غلق ممشى أهل مصر بمدينة الطور

قرر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، غلق ممشى أهل مصر، ومنع المواطنين من التنزه والتجمعات عليه، كإجراء احترازي لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وقال فودة، إن هذا القرار جاء في صالح المواطنين، لعدم ظهور حالات للإصابة بفيروس كورونا، خاصة أن المحافظة ما زالت تسجل صفر إصابات جديدة حتى الآن.

وأكد أنه سيجري فتح الممشى والشواطئ، طبقًا لقرارات مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه جرى نشر قوات من الأمن حول الممشى، ومنطقة الكورنيش، والشواطئ، والحدائق والساحات والميادين العامة، والمتنزهات، لمنع تواجد المواطنين بها، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية.