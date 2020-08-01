الولايات المتحدة: توجيه الاتهام بقضية قرصنة حسابات تويتر لشخصين آخرين

أ ش أ

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، توجيه الاتهام إلى شخصين آخرين باختراق حسابات كبار الشخصيات بمن فيهم الرئيس السابق باراك أوباما والملياردير بيل جيتس على تويتر في 15 يوليو.

وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت قناة الحرة الامريكية اليوم الجمعة - أن "المتهمين هما ماسون شيبارد، من بوجنور ريجيس في بريطانيا، ونيما فازلي من أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية"، كما تم توجيه الاتهام لشخص ثالث يبلغ من العمر 17 عاما بالقرصنة.

وأجرى مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي تحقيقا فدراليا في اختراق موقع "تويتر"، عقب سيطرة هاكرز على حسابات لكبار الشخصيات الأمريكية.

وكتب: "نحن على علم بالحادث الأمني الذي يشمل العديد من حسابات (تويتر)، والتي تعود لأشخاص بارزين في المجتمع الأمريكي".

ودلت المعلومات الأولية إلى اختراق حسابي مؤسس "مايكروسوفت"، الملياردير بيل جيتس، ومؤسس "تسلا" إيلون موسك، حيث ظهرت عليهما تغريدات بدعوات لتقديم التبرعات بالعملة الرقمية "البيتكوين"، قبل أن تتم إزالة هذه التغريدات المشبوهة في وقت لاحق.