أكد رامي ربيعة لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي، أنه لا يعاني من أي إصابات مزمنة، كاشفا عن سبب كثرة إصاباته في الفترة الأخيرة، وكواليس انضمامه للقلعة الحمراء.

وقال ربيعة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الأهلي": "لا أعاني من أي إصابة مزمنة، ولو كان هذا صحيحًا لما احترفت في البرتغال أو تم تقييدي في قائمة الأهلي".

وأضاف: "كثرة مشاركتي مع فرق الناشئين هي السبب وراء كثرة إصابتي في الوقت الحالي، وذلك بسبب الأحمال الزائدة خلال مرحلة الناشئين".

وتابع: "ذهبت لاختبارات الأهلي في سن 11 عاما، وتم قبولي في النادي، ولكن والدي فاجىء بدر رجب أنني مقيد في نادي السكة الحديد فكانت مشكلة بالنسبة لي، ورفضوا ضمي خوفًا من اندلاع أزمة، كما حدث من قبل مع محمد بركات لاعب الأحمر الأسبق".

وأوضح: "بدر رجب اتفق مع والدي أنه سيدعى برسوبي في الدراسة ولن أعود للتدريب مع نادي السكة الحديد من أجل رفع اسمي من قائمة النادي وظللت في المنزل لمدة عام بدون لعب كرة قدم".

واختتم: "بعد ذلك والدي ذهب للسكة الحديد لكي يتأكد أنني لم يتم قيدي وبالفعل اسمي كان غير متواجد، وذهبت لبدر رجب في الأهلي أنا ووالدي وانضمت للقلعة الحمراء".