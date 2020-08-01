كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة الفرنسي صموئيل أومتيتي مدافع برشلونة في البقاء بصفوف النادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، في تقرير نشرته مساء الجمعة، أن المدافع الفرنسي لا يرغب في المغادرة ويركز بشكل كامل على التعافي من إصابة الركبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أومتيتي سمع اشائعات بأنه معروض للبيع، مع العلم أن اللاعب تضاءلت أهميته في المواسم الأخيرة مع البرسا وذلك يرجع للإصابات الكثيرة الني تعرض لها.

وأضافت "سبورت" أن أومتيتي ليس مستعدا للتخلي عن مكانه دون قتال وعمل بجد لإثبات لياقته، موضحة في الوقت ذاته أن اللاعب سعيد للغاية في برشلونة، ويعتقد أن هذا المكان هو الذي سينهي فيه مسيرته الكروية.

وذكرت الصحيفة أنه بالرغم من رغبة أومتيتي في البقاء، إلى أن برشلونة جاهز للاستفادة منه، وإذا لم يكن لأي نادٍ الاستعداد لدفع ثمنه فإن برشلونة لا يعارض إعارته.

وأتمت "سبورت" تقريرها بأن برشلونة يريد استبدال أومتيتي باللاعب إيريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي إلى جانب رونالد أرجو إلى جانب بيكيه ولينيجليه مدافعي النادي الكتالوني.