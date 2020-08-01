نتفليكس تعرض الفيلم الرومانسي You have Got Mail غداً

أعدت نتفليكس مفاجأة لمحبيها في كل مكان؛ بعرض الفيلم الرومانسي الشهير "لديك بريد – You 've Got Mail" عبر منصتها الرقمية، غداً السبت، وهو من إخراج وتأليف نورا إيفرون، وبطولة كل من النجم العالمي توم هانكس والنجمة ميج ريان.

جرى إنتاج الفيلم عام 1998، ولاقى نجاحا كبيراً حينها وترشح لجائزة "جولدن جلوب"، كما تخطت أرباحه حاجز الـ 250 مليون دولار، بينما بلغت تكلفة إنتاجه 65 مليون دولار.

وتدور أحداث الفيلم حول علاقة "كاثلين" بائعة الكتب البسيطة المُثقفة، و "جو ندان" منافسها التجاري لمحل الكتب الخاص بها، الذي ورثته عن أمها، حيث يتبادلان الرسائل والأحاديث عبر شبكة الإنترنت دون أن يدرى كلا منهما عن هوية الأخر، حتى يقعا في الحب ويتغاضيا عن مشاحناتهم بسبب بريدهما الإلكتروني.