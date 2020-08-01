كتب ــ إسلام جابر وهدى الساعاتى وإبراهيم جودة ومحمد نصار ومحسن عشرى:

«التحرير» وشوارع وسط البلد خالية من مظاهر الاحتفال.. وإخلاء مركب بالقليوبية.. والإسكندرانية يحتفلون فى القلعة والكورنيش

سيطرت حالة من الهدوء على شوارع القاهرة والمحافظات، فى اليوم الثانى من عيد الأضحى المبارك اليوم، وسط استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية، فى الوقت الذى لم تتلق غرف العمليات شكاوى بشأن أى خروقات.

وخلا كورنيش النيل وميدان التحرير وشوارع وسط البلد وكوبرى قصر النيل، حتى عصر أمس، من أى مظاهر احتفالات، فى ظل ارتفاع درجة الحرارة، وتخوف المواطنين من فيروس كورونا المستجد، وسط انتشار أمنى مكثف.

وشهد كورنيش النيل سيولة مرورية لقلة عدد السيارات التى تسير فى كلا الاتجاهين، كما استمرت قوات الأمن فى وضع الحواجز الحديدية على جانبى الطريق لمنح وقوف وانتظار السيارات، مع استمرار مرور «الونش» التابع لإدارة مرور القاهرة، لرصد أى مخالفة من أصحاب السيارات، ونقل أى سيارة تقف على جانبى شارع الكورنيش.

واستمرت أحياء الإسكندرية فى شن الحملات الرقابية والتفتيشية على محلات الجزارة، فضلا عن حملات أخرى من إدارة السياحة والمصايف للتأكد على غلق الشواطئ فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، فيما قضى المواطنون عيدهم محتفلين فى الكورنيش وقلعة قايتباى مقصدين لفسحتهم، فيما استمر الإقبال متوسطا على دور السينما بمحطة الرمل.

وشن رئيس حى وسط المحافظة علاء يوسف، حملة مكبرة تفتيشية صباح أمس، على محلات الجزارة وشوادر الذبح للتأكد من سلامة اللحوم، والذبح بالمجازر الحكومية المعتمدة، والالتزام باشتراطات الذبح، حيث توجهت الحملة إلى شوارع سوق شيديا، الخديوى، مسجد الحضرى، الإسكندرانى، الخديوى.

وشن حى غرب المحافظة برئاسة سحر شعبان، حملة متزامنة، تم خلالها المرور على محلات الجزارة وشوادر الذبح، واشترك الطب البيطرى والإدارة العامة للرقابة والرصد البيئى، فى حملة على محلات الجزارة لمتابعة ضوابط واشتراطات عمليات الذبح.

وخلال حملة رئيس حى الجمرك محمود بريك، تم ضبط عدد من المخالفات وتحصيل الرسوم المقررة ورفع الإشغالات والتعديات أمام محلات الجزارة، وأكد مدير مديرية الطب البيطرى يوسف عبدالحميد شباط، أن المجازر مفتوحة للذبح مجانا وليست بالشوارع.

وأخلت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بالاشتراك مع قوات الشرطة، مركب سياحية متوقفة داخل مجرى نهر النيل أمام المعهد الدينى بشارع كورنيش النيل، من الركاب، لعدم حصولها على تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكب الواقعة.

وقال رئيس المركز والمدينة هشام رفعت إن هناك لجانا متخصصة تجوب شوارع وطرق الوحدات المحلية والمدينة لرصد أى خروقات ومخالفات للقانون، مناشدا المواطنين الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية.

وسادت حالة من الهدوء بالمحافظة، حيث غابت مظاهر الاحتفال فى مناطق الكورنيش والحدائق العامة، التى تم غلقها أمام الجمهور، وخلا كورنيش القناطر الخيرية من الزوار، فى إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، رؤساء المدن بمتابعة أعمال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، خلال فترة الأعياد، ومتابعة الحدائق والمتنزهات المغلقة، ومنع التواجد فى مناطق الشواطئ.

وقال محافظ بورسعيد عادل الغضبان، إن غرفة العمليات الرئيسية فى ديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية فى الأحياء ومديريات الخدمات لم تتلق أى إخطارات أو شكاوى خلال ثانى أيام العيد، مع استمرار إغلاق المتنزهات والحدائق والشواطئ، لافتا إلى أن الأسواق شهدت توفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية ومستلزمات العيد، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية.